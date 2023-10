Ahold-Delhaize & Profi schließen Mega-Deal

Bukarest (ADZ) – Der belgisch-niederländische Einzelhandelskonzern Ahold-Delhaize, der in Rumänien vor allem mit den Supermärkten der Marke Mega Image Fuß gefasst hat, übernimmt die hiesige Konkurrenzkette Profi vom Investor MidEuropa. Mit einer Kaufsumme von 1,3 Milliarden Euro ist es laut Medienberichten das größte Geschäft in der Branche in Mittel- und Osteuropa. Im laufenden Jahr ist es in Rumänien die teuerste Übernahme und übertrifft sogar den Deal zwischen den Stromriesen Enel (Italien) und PPC (Griechenland), die sich auf 1,24 Milliarden Euro einigten.

Die beiden Akteure ergänzen einander gut: Mit 1650 Filialen ist Profi die nach Läden größte Kette in Rumänien (Jahresumsatz zuletzt 2,5 Milliarden Euro) und besonders gut in kleinen Städten und am Land vertreten, während sich Ahold-Delhaize hauptsächlich die Innenstädte unter den Nagel gerissen hat.

Eine Hürde müssen die Konzerne noch passieren – dem Übernahmegeschäft muss noch die Wettbewerbsbehörde in Bukarest zustimmen.