Akrobatik-Flugzeug in Prahova abgestürzt

Târgșoru Vechi (ADZ) – Ein Akrobatik-Flugzeug des Luftakrobatikteams „Iacării Acrobați“ ist am Samstagnachmittag im Bereich der Ortschaft Târgșoru Vechi, Kreis Prahova, in der Nähe des Flugplatzes Strejnicu auf ein Feld abgestürzt. Am Steuer der Suhoi- 31-Maschine saß der 55-jährige Leiter des Luftakrobatikteams, Dan Ștefânescu, der Tausende Stunden Erfahrung mit über 20 Flugzeugtypen hatte. Trotz raschem Eingriff der Rettungshelfer ist der Pilot verstorben. Die Ursachen des Absturzes sind derzeit noch unbekannt.