Aktive Covid-19-Erkrankungen gehen leicht zurück

Bukarest (ADZ) - Über das um den internationalen Kindertag verlängerte Wochenende ist die Anzahl aktiver Covid-19-Erkrankungen um 201 zurückgegangen. Der Krisenstab verkündete am Dienstagmittag, dass bisher 19.517 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt wurden, 535 mehr als am vergangenen Freitag.



Über die letzten vier Tage ist die Zahl der Todesfälle um 39 auf 1279 gestiegen. 13.526 Personen gelten bisher als geheilt, die Zahl aktiver Fälle lag am Dienstagmittag bei 4712, davon waren 166 Patienten auf Intensivstationen interniert. Bisher wurden 448.813 Tests durchgeführt, 27.362 über die vergangenen vier Tage.



In Quarantäne befanden sich am Dienstag noch 2333 Personen, während die Zahl der Personen in häuslicher Isolation von 98.403 am Samstag wieder auf 90.103 am Dienstag gesunken ist. Im Ausland wurden bisher Infektionen bei 3074 rumänischen Staatsbürgern nachgewiesen, 1699 davon in Italien, es gab 106 Todesfälle, die meisten (35) in Großbritannien.