Aktive Covid-19-Erkrankungen gehen zurück, lokal neue Infektionsherde

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der bisherigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist über das Wochenende um 571 weitere Fälle auf 18.283 gestiegen, die Todesfälle stiegen um 34 auf bisher 1193. Als geheilt gelten laut einer Mitteilung des Krisenstabs von Montagmittag nun 11.630 Patienten, womit sich die aktiven Erkrankungen derzeit auf 5460 belaufen, 316 weniger als am Freitag; auf Intensivstationen sind 177 Patienten interniert (Freitag 200). Bisher wurden 377.191 Tests durchgeführt, 24.544 in den letzten 72 Stunden. In Quarantäne befinden sich 6001 Personen, in häuslicher Isolation 67.595.



Über das Wochenende wurden lokal auch mehrere neue Infektionsherde bekannt. Im Kreis Galați sind am Sonntag die Dörfer Toflea und Brăhășești – beide gehören zur Gemeinde Brăhășești – für zwei Wochen abgeriegelt worden nachdem 42 der rund 9000 Einwohner positiv auf Covid-19 getestet wurden. Eine erkrankte Person ist gestorben und 284 Einwohner sind mit infizierten Personen in Kontakt gekommen und wurden unter häusliche Isolation gestellt.



In Mühlbach/Sebeș im Kreis Alba haben sich 27 Angestellte einer Eiscremefabrik mit dem Coronavirus infiziert. Laut Medien handelt es sich um die Fabrik Alpin 57 Lux, diese wurde vorübergehend geschlossen.



Beim Neurochirurgiekrankenhaus in Jassy/Iași wurden am Wochenende 36 Infektionen bestätigt, davon die Hälfte beim Gesundheitspersonal. Im Kreis Olt sind 18 Krankenschwestern beim Rettungsdienst positiv getestet worden.