Alarmstufe wird abermals verlängert

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von Regierungschef Ludovic Orban wird die Alarmstufe abermals um einen Monat verlängert; zusätzliche Einschränkungen werde es vorerst keine geben, sagte Orban der Presse am Montag. Auf die mögliche Abriegelung von Großstädten mit Inzidenzwerten von über 5 oder 6, einschließlich der Hauptstadt, angesprochen, erläuterte der Premier, dass eine derartige Maßnahme „schwer umsetzbar“ sein würde, da einer Vielzahl von Aspekten Rechnung getragen werden müsse. In Bukarest sei die Infektionstendenz zwar steigend, glücklicherweise jedoch nicht „so stark wie in anderen europäischen Hauptstädten“, fügte Orban hinzu.