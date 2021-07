Alba: Premier verspricht schnelle Hilfe nach Unwetter

Bukarest (ADZ) - Nach Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen in mehreren Ortschaften im Kreis Alba hat Premierminister Florin Cîțu bei einem Besuch vor Ort am Sonntag den Betroffenen schnelle finanzielle Hilfe zugesichert. Man müsse sicherstellen, dass die Haushalte möglichst schnell wiedererrichtet werden können, so der Regierungschef. Es würden „fixe Geldsummen“ und weitere materielle Hilfe zur Verfügung gestellt, die nach einer Abschätzung der Schäden den Betroffenen schnell zuerteilt werden können, ohne dass ein Beschluss in einer Regierungssitzung nötig sei. Den Bürgermeistern der Ortschaften Ocoliș, Roșia Montană, Abrud und Câmpeni sicherte Cîțu Regierungshilfe zu.



Innenminister Lucian Bode gab bekannt, dass am Wochenende Unwetter in der Region in 13 Orten bedeutende Schäden an 120 Häusern sowie Kellern, Höfen, Straßen und Autos angerichtet hätten. In vier Ortschaften – Ocoliș, Roșia Montană, Gura Sohodol und Câmpeni – wurden 290 Personen evakuiert. Es waren glücklicherweise keine Opfer zu beklagen, so der Innenminister am Sonntag.



Die Meteorologiebehörde (ANM) hat am Montag Gewitterwarnungen bis Dienstagmittag für Bergregionen in den meisten Teilen des Landes ausgerufen.