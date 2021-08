Alle Termine für neuen Personalausweis ausgebucht

Klausenburg/Bukarest (ADZ) – Alle Termine für die Ausstellung der neuen elektronischen Identitätskarte wurden am ersten Tag für den gesamten Monat ausgebucht, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. 450 Personen haben in Klausenburg/Cluj-Napoca, beim einzigen Ausstellungsbüro landesweit, am 2. August den neuen Personalausweis mit Chip beantragt. Gleichzeitig würden drei weitere Büros auch weiterhin die normalen Identitätskarten ausstellen. Klausenburg/Cluj-Napoca sei für das Pilotprojekt ausgewählt worden, da die Stadt den Bürgern ein weitläufiges digitales Angebot anbietet, erklärte Innenminister Lucian Bode (PNL).



Die rechtsnationalistische Partei AUR protestierte auf dessen Facebook-Seite gegen die Form der neuen elektronischen Personalausweise, die ein „weiterer Schritt zur Löschung der nationalen Identität und Umerziehung“ seien, da die Nationalflagge auf dem Ausweis fehlt und das Wort für das biologische Geschlecht (rum. sex) mit demjenigen für das soziale Geschlecht (rum. gen) ersetzt wurde.