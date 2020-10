Allgemeine Mundschutz-Pflicht leicht gelockert

Bukarest (ADZ) - Der Corona-Krisenstab der Regierung hat am Montag beschlossen, die in allen Städten und Ortschaften mit einem Inzidenzwert über 3 geltende allgemeine Nasen-Mundschutz-Pflicht leicht zu lockern: So dürfen Personen, die auf der Straße rauchen oder eine Kleinigkeit zu sich nehmen wollen, unter strikter Einhaltung eines 2-Meter-Mindestabstands zu den restlichen Passanten ihren Atemschutz kurz abnehmen, während Jogger, sofern sie es wollen, auf den Mundschutz komplett verzichten dürfen.



Der Corona-Krisenstab brachte zudem seine Liste der „gelben“ bzw. Risiko-Länder auf den neuesten Stand: Aktuell müssen Reisende aus insgesamt 30 Ländern – darunter Belgien, die Schweiz, die Niederlande, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Vatikanstadt, Tschechien, Polen, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien und Portugal - bei ihrer Einreise in Rumänien für 14 Tage in Quarantäne. Nicht mehr auf der „gelben“ Liste vertreten sind indes die Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik Moldau, sodass für Einreisende, die aus diesen Ländern kommen, die obligatorische zweiwöchige Quarantäne vorerst entfällt.