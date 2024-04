ANI schweigt sich im Fall Cîrstoiu aus

Bukarest (ADZ) – Die Nationale Integritätsagentur ANI trifft keine Aussagen zu einer mutmaßlichen Amtsunvereinbarkeit von Cătălin Cîrstoiu, Manager des Universitäts-Notfallkrankenhauses SUUB und Kandidat der Regierungskoalition für die Oberbürgermeisterwahlen in der Hauptstadt. Man gebe keine Auskunft über laufende Verfahren, teilte die Behörde mit. Im Jahr 2020 hatte die Innenrevision der damaligen Regierung in einem Bericht eine Unvereinbarkeit vermutet, da der SUUB-Chef mutmaßlich bei privaten Dienstleitern nicht nur ehrenamtlich mitgearbeitet haben könnte. Die Prüfer verwiesen damals den Fall an die ANI.



Cîrstoiu stritt 2020 die Vorwürfe ab. Dass der Fall jetzt wiederaufgerollt wird, sieht der gemeinsame Kandidat von PNL und PSD als Anzeichen für einen „schmutzigen Wahlkampf.“ Der Bericht der Innenrevision sei unsinnig und ohnehin teilweise für ungültig erklärt worden, führte Cîrstoiu aus. Laut Hotnews untersuchte der Orthopäde noch 2023 Patienten in einer Privatklinik gegen Bezahlung.