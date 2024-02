ANI sieht Piedone im Interessenskonflikt

Bukarest (ADZ) - Die Integritätsagentur sieht den Bürgermeister des fünften Hauptstadtbezirks im Interessenskonflikt: Cristian Popescu-Piedone habe laut ANI in Ausübung des Amtes seinen Schwiegersohn zum Mitglied des Ausschusses für die Veräußerung von Gewerberaum ernannt und so gegen geltende Vorschriften verstoßen. Șerban Andrei, Ehemann von Piedones Tochter Ana, soll so unrechtmäßig 100.000 Lei kassiert haben. Der Mann ist zudem Bezirksrat im fünften Bukarester Bezirk, Berater des Bürgermeisters des vierten Hauptstadtbezirks und Angestellter im bezirkseigenen Betrieb Totul Verde.



Piedone, der es auf den Posten des Oberbürgermeisters von Bukarest absieht, riskiert durch das Verfahren sein gegenwärtiges Amt und seine Kandidatur. Der Kommunalpolitiker schaltete sofort in den Angriffsmodus. Die ANI habe ihm die Erkenntnisse aus dem Bericht nicht mitgeteilt und so seine Rechte verletzt. Er werde die Behörde wegen „Manipulierung von Wahlabsichten“ verklagen, da die ANI gleich nach der Ankündigung der Kandidatur einschritt, so Piedone bei Facebook. Ebenda drohte er mit einer „nationalen Revolution der Säuberung des Landes von Verrätern und Mistkerlen“.