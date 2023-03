Antimafiastaatsanwaltschaft sprengt Mega-Schlepperring

Bukarest/Temeswar/Arad (ADZ) - Die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT hat am Dienstag zum Schlag gegen das organisierte Verbrechen angesetzt und einen Mega-Schlepperring ausgehoben. DIICOT-Staatsanwälte aus Temeswar, Arad und Karasch sowie Kriminalpolizisten aus mehr als einem Dutzend Landeskreisen nahmen knapp 90 Standortdurchsuchungen in insgesamt sieben Landeskreisen - Temesch, Arad, Sathmar, Karasch-Severin, Alba, Olt und Dâmbovița - sowie in der Hauptstadt vor, mehr als 90 Tatverdächtige wurden anschließend zum Verhör abgeführt.

Nach Angaben der Antimafiastaatsanwaltschaft hatten sich vier kriminelle Organisationen zu einem Mega-Schleuserring zusammengeschlossen, dessen Mitglieder sowohl rumänische als auch ausländische Staatsangehörige waren. Gegen die Schlepper, die die Migranten zunächst hierzulan-de unterbrachten und anschließend nach Mittel- und Westeuropa schleusten, werde seit letztem Jahr ermittelt, dabei habe die DIICOT bis dato insgesamt 40 Transporte mit mehr als 800 Migranten an Bord stoppen können, die vor allem über Rumäniens Westgrenze illegal nach Mittel- und Westeuropa weiterreisen wollten, teilte die Behörde in einer Presseerklärung mit.