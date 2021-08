Arafat: Maßnahmen könnten wieder verschärft werden

Bukarest (ADZ) – Staatssekretär Raed Arafat hat am Montag in einer TV-Sendung auf Digi24 gewarnt, dass Corona-Maßnahmen auch wieder verschärft werden könnten, sollte die Inzidenz erneut deutlich steigen. Die Neuinfektionen steigen auch in Rumänien und er sei besorgt, dass bestehende Sicherheitsmaßnahmen und -regelungen oft nicht eingehalten werden. Die Maskenpflicht bestehe weiterhin für geschlossene Räume und müsse besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, in welchen die Ansteckungsgefahr besonders hoch sei, eingehalten werden, so Arafat. Er zeigte sich gleichzeitig auch besorgt, dass es bei der Einreise nach Rumänien „Personen gibt, die gefälschte Erkrankungs- oder Impfbescheinigungen vorlegen.“ Es laufen derzeit bereits mehrere Strafverfahren.



Die landesweite Durchschnittsinzidenz liege derzeit noch bei 0,06 Neuerkrankungen pro 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen (Dienstag 0,08), so Arafat, ab einer Inzidenz von zwei gebe es wieder mehrere Einschränkungen.