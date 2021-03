Astrazeneca: 4000 Dosen vorübergehend gesperrt

Bukarest (ADZ) – Über 4000 Dosen der Charge ABV2856 des Astrazeneca-Vakzins, seit Donnerstag verboten in Italien, werden temporär gesperrt, kündigte das Nationale Impfkomitee noch am selben Abend nach einer Sitzung mit dem Gesundheitsministerium und dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit in einem Kommuniqué an. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, nachdem in Italien zwei Menschen nach der Impfung Blutgerinnungsprobleme entwickelten und starben. Ob ein kausaler Zusammenhang besteht, ist noch nicht bekannt. In Rumänien wurden bisher 77.000 Dosen dieser Charge vergeben.



Es ist dies die zweite Charge des Astrazeneca-Vakzins mit Verdacht auf schwere Nebenwirkungen, alle ähnlicher Natur, nachdem Charge ABV5300 in neun EU-Ländern vorübergehend gesperrt wurde; Rumänien hat davon keine Dosen erhalten.

Die übrigen Chargen des Astrazeneca-Vakzins werden verimpft.