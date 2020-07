Asztalos Csaba bleibt weiterhin CNCD-Chef

Bukarest (ADZ) - Der frühere UDMR-Politiker Asztalos Csaba bleibt Vorsitzender des Antidiskriminierungsrats (CNCD). Das am Mittwoch erstmals zusammengetretene neue CNCD-Direktorium wählte den 46-Jährigen für eine weitere fünfjährige Amtszeit an die Spitze des Gremiums, dem er seit insgesamt 15 Jahren vorsteht. Zum Vizevorsitzenden der Behörde zur Bekämpfung der Diskriminierung wurde der PSD-Senator Adrian Nicolae Diaconu gewählt – aller-dings nur für ein Restmandat bzw. eine zweieinhalbjährige Amtszeit. Die sieben neuen CNCD-Direktoriumsmitglieder waren bekanntlich am Vortag vom Parlamentsplenum abgesegnet worden.