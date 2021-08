AUR-Abgeordnete kehrt Partei den Rücken

Bukarest (ADZ) - Nach der ultrapopulistischen Senatorin Diana Șoșoacă hat am Montag eine weitere AUR-Parlamentarierin ihrer Partei den Rücken gekehrt: Die Abgeordnete Anamaria Gavrilă gab bekannt, mit sofortiger Wirkung aus der AUR auszutreten und fortan als Parteifreie aktiv sein zu wollen. Als Grund für ihren Schritt führte Gavrilă die mangelnde Unterstützung der Parteikollegen gegenüber ihren Legislativinitiativen an. Insgesamt hat die AUR in Ober- und Unterhaus bis dato vier Mitglieder eingebüßt – neben Gavrilă und Șoșoacă auch die aus der Partei ausgeschlossenen Abgeordneten Francisc Toba und Mihai Lasca.