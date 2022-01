AUR auf Platz 2 nach PSD

Bukarest (ADZ) – In der Wählergunst erlebt die ultranationalistische AUR einen Aufschwung: Nach einer INSCOP-Umfrage vom 11.-18. Januar würden derzeit 20,6 % der Bürger AUR wählen. Die PSD liegt mit 34,3% an der Spitze, Tendenz leicht fallend. An dritter Stelle rangiert die PNL mit 16,6%, die ihren Sinkflug damit fortsetzt, während die USR mit 12,5 % leichten Aufwind verzeichnet. Den Höhenflug der AUR erklärt INSCOP-Leiter Remus Ștefureac mit der Energiekrise und den Streitigkeiten der Koalitionspartner dazu. Noch sei das Problem „kontrollierbar”, doch könne es zu einer „großen Bedrohung” werden, wenn PSD und PNL ihre Beziehung nicht harmonisieren.