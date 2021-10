AUR bezichtigt Liberale des versuchten Stimmenkaufs

Bukarest (ADZ) – Vor der drohenden Misstrauensabstimmung gegen die Rest-Regierung unter Premierminister Florin Cîțu hat die rechtsnationalistische AUR den regierenden Liberalen am Montag versuchten Stimmenkauf vorgeworfen und bekannt gegeben, deswegen Anzeige bei der Antikorruptionsbehörde DNA erstattet zu haben.



In den letzten Tagen hätten liberale Politiker wiederholt versucht, AUR-Parlamentarier mit Versprechungen über diverse „Sinekuren“ zu „bestechen“, damit letztere den Misstrauensantrag gegen die Regierung Cîțu nicht mittragen, teilte AUR-Ko-Chef George Simion mit. Die PNL habe „uns Stück für Stück kaufen“ wollen – das sei „Korruption auf hoher Ebene“, weswegen man Strafanzeige bei der DNA erstattet habe, so Simion. Der AUR-Chef fügte hinzu, dass diese Anschuldigungen keineswegs haltlos bzw. „leeres politisches Gerede“ seien – man verfüge über Beweise bzw. Mitschnitte der zwischen liberalen Politikern und AUR-Parlamentariern gestiegenen Gespräche, die den Staatsanwälten bereits ausgehändigt worden seien. Über seine Mittelsmänner habe der Premier den AUR-Parlamentariern Spitzenposten in etlichen Behörden in Aussicht gestellt, erläuterte Simion.