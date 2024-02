AUR-Personalstreit: Rauswurf oder Rücktritt

Bukarest (ADZ) – Bei der stramm nationalistischen AUR kocht es in der Personalabteilung gerade wieder hoch. Grund ist der Ausschluss oder aus seiner Sicht der Rücktritt des früheren Polizeigewerkschafters Dumitru Coarnă, der den Weg in die Politik ging.



Coarnă, der in der AUR den Kreisverein Călărași führte, will seinen Rücktritt eingereicht haben, nachdem die Zentralführung der Partei sich weigerte, Kreisfilialen zu gründen. Zudem habe sie gegen die eigene Parteisatzung verstoßen.



Gegenüber G4Media teilte die AUR allerdings mit, dass der Vorstand von Coarnă die Formblätter verlangte, die neue Mitglieder beim Eintritt in die Partei unterschreiben. Dieser Anforderung sei Coarnă nicht nachgekommen. Zudem habe er finanzielle Unterlagen erstellt, die nicht in den Büchern der Partei erfasst wurden. Aus diesen Gründen sei sein Ausschluss beschlossen worden. Dumitru Coarnă versuchte 2020 sein politisches Glück zuerst bei der PSD, wo er allerdings hochkant rausflog, nachdem er zusammen mit Diana Șoșoacă den russischen Botschafter besuchte.