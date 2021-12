Ausgaben der Haushalte im EU-Vergleich

Luxemburg (ADZ) – Rumänische Haushalte liegen im Jahr 2020 auf dem ersten Platz EU-weit, was Ausgaben für Lebensmittel und nichtalkoholische Getränke im Vergleich zu den Gesamtausgaben betrifft, so eine am Montag veröffentlichte Eurostat-Studie. Mit 26,4 Prozent liegt Rumänien somit weit über dem EU-Durchschnitt von 14,8 Prozent der Gesamtausgaben.



Auch bei den Ausgaben für Kleidung und Schuhwerk liegt Rumänien mit 6,4 Prozent der Gesamtausgaben weit über dem EU-Durchschnitt von 4,1 Prozent. Ebenso bei Ausgaben für Gesundheit (5,8 Prozent im Vergleich zu 4,6 Prozent EU-Durchschnitt) und Bildung (1,2 Prozent gegenüber 0,9 Prozent). Bei Ausgaben für Bücher und kulturelle Aktivitäten hingegen belegt Rumänien einen der letzten Plätze.



Gleichzeitig lagen die Ausgaben für Wohnung und Nebenkosten (Wasser, Gas, Elektrizität etc.) mit 18,8 Prozent der gesamten Haushaltskosten in Rumänien weit unter dem EU-Durchschnitt von 25,7 Prozent.