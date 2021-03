Ausnahmen für die Abitursimulation

Bukarest (ADZ) – Die Schüler aus abgeriegelten Städten dürfen bei der anstehenden Simulation der Reifeprüfung teilnehmen, soweit ihre Schule sich in einer nicht abgeriegelten Stadt befindet, geht aus einer Mitteilung des Krisenstabs für Notfallsituationen hervor. Somit kann diese Woche von den insgesamt 147.056 Schülern aus 1577 Abschlussklassen landesweit auch ein Teil der Schüler aus den rund fünf Prozent abgeriegelten Ortschaften teilnehmen, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL). Für die restlichen rund 8000 Schüler, welche auf Grund eines Lockdowns in ihrer Heimatstadt diese Woche an der Simulation nicht teilnehmen können, sollen die Prüfungen gleich nach Aufhebung deselben erfolgen, jedoch spätestens am 15. Mai. Cîmpeanu deutete auf die Wichtigkeit dieser Prüfungen für die Zukunft der Schüler hin und legte den Schulleitungen besondere Vorsicht ans Herz, sowie die strenge Einhaltung sämtlicher Pandemieschutzmaßnahmen, welche „in Schulen besser eingehalten“ würden als in anderen Bereichen.