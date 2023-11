Ausreise rumänischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen hat begonnen

Rafah/Bukarest (ADZ) - Erste rumänische Staatsangehörige, die meisten davon Doppelstaatler, und ihre Familien haben am Dienstag den umkämpften Gazastreifen verlassen und den einzigen Grenzübergangspunkt zu Ägypten, Rafah, passiert – nach Angaben des Auswärtigen Amtes handelt es sich um eine Gruppe von 93 Personen. Laut palästinensischer Grenzbehörde wurde am Dienstag etwa 600 Ausländern die Ausreise über Rafah genehmigt – neben den Rumänen auch deutschen, französischen, kanadischen, ukrainischen, moldauischen und philippinischen Staatsangehörigen. Weitere 51 rumänische Staatsbürger und ihre Familien sollten am Mittwoch aus Gaza ausreisen, nachdem sie seitens der israelischen und ägyptischen Behörden die nötigen Ausreisegenehmigungen erhalten hatten.



Die erste Gruppe von Rumänen wurde noch am Grenzübergang Rafah von einem konsularischem Team in Empfang genommen, das die Menschen bis in die ägyptische Hauptstadt Kairo bringen wird, von wo sie sodann an Bord einer Chartermaschine in die Heimat ausgeflogen werden sollen, wie das Auswärtige Amt mitteilte.



Dessen Krisenstab arbeitet nun auf Hochtouren daran, auch die Ausreise der restlichen, noch im Gazastreifen feststeckenden rumänischen Staatsangehörigen und deren Familien zu ermöglichen. Außenamtssprecher Radu Filip ersuchte alle Rumänen, die noch nicht ausreisen konnten, um Geduld – sie dürften nicht verzweifeln, man erwarte diese Tage weitere Ausreisegenehmigungen, es werde niemand zurückgelassen. Von den einigen Hundert in Gaza lebenden Rumänen und Doppelstaatsbürgern haben seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Terrororganisation Hamas bereits mehr als 300 bei der ständigen Vertretung unseres Landes in Ramallah die sofortige Ausreise beantragt.