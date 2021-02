Ausschreibungsteilnahme zum Teil eingeschränkt

Bukarest (ADZ) – Nachdem Premier Florin Cîțu (PNL) am Montag die Einschränkung der Teilnahme an öffentliche Ausschreibungen für chinesische Unternehmen bestritten hatte, erklärten nun die Vizepremiers, Hunor Kelemen (UDMR) und Dan Barna (USR-PLUS), die Regierung hätte einstimmig ein Memorandum freigegeben, demnach die Ausschreibungsteilnahme für Unternehmen limitiert sei, die nicht dem Binnenmarkt oder Ländern, mit denen Rumänien oder die EU bilaterale Abkommen habe, zum Beispiel Japan, Kanada oder Israel, angehören. Das Memorandum würde sich jedoch keineswegs auf ein bestimmtes Land beziehen, sondern eher auf die Einhaltung von EU-Qualitätsstandards.



„Dieses Prozedere gibt es auch in anderen europäischen Ländern, es gab auch eine Beratung mit der EU-Kommission“, erklärte hierzu Barna in einer Pressekonferenz am Dienstag, zusammen mit Transportminister Cătălin Drulă (USR-PLUS).



Die Maßnahme wird im Kontext immer stärkeren Drucks seitens chinesischer Firmen, am rumänischen Infrastrukturmarkt teilzunehmen, sowie des bestehenden Rechtsstreits zwischen dem Bauunternehmen China Railway und der italienischen Astaldi zur Ausschreibung des Abschnitts 5 der Autobahn Pitești-Hermannstadt getroffen.