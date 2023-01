Außenminister Frankreichs und der Niederlande in Großschenk

Bukarest/Großschenk (ADZ) - Die Außenminister Frankreichs sowie der Niederlande, Catherine Colonna bzw. Wopke Hoekstra, haben am Freitag in Begleitung ihres rumänischen Amtskollegen Bogdan Aurescu die Militärbasis Großschenk/Cincu besucht, um mit den vor Ort stationierten französischen und niederländischen Soldaten zusammenzutreffen. Auf dem Programm der beiden Chefdiplomaten stand anschließend ein Kurzbesuch in Bukarest, wo sie von Premier Nicolae Ciucă empfangen wurden. Kernthemen der Gespräche waren u. a. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und die Kooperation im Rahmen der NATO.