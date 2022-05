Außerordentliche Rechtsmittel: Banges Warten für Udrea

Bukarest (ADZ) – Für die wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilte und zurzeit in Bulgarien in U-Haft sitzende Ex-Entwicklungsministerin Elena Udrea gehen einige Wochen bangen Wartens los: Eine Instanz des Oberstes Gerichts- und Kassationshofes Rumäniens vertagte am Montag ihr Urteil bezüglich einer potenziellen Strafaussetzung, die die Verurteilte durch außerordentliche Rechtsmittel beantragt hatte, auf den 20. Juni l. J. Für Udrea stellen die eingelegten außerordentlichen Rechtsmittel die letzte Möglichkeit dar, ihr Korruptionsverfahren neu aufrollen zu lassen.