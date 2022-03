Bald kostenlose Jodtabletten

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila kündigt die kostenlose Verteilung von Jodtabletten für den Fall eines Nuklearunfalls an. Die Verteilung werde zwei bis drei Wochen dauern und erfolge über den Hausarzt, so Rafila am Samstag auf einer Pressekonferenz im Viktoriapalast. Vorher werde eine staatliche Informationskampagne mit Instruktionen zu Anwendung und Lagerung stattfinden. Die Fabrik „Antibiotice Iași” hat im Auftrag der Regierung 30 Millionen Jodtabletten produziert, die bereits in fast alle Kreise ausgeliefert wurden.