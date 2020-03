Ballspiel auf Facebook um Umweltskandal in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Nachdem Oberbürgermeisterin Gabriela Firea am Mittwoch die Einschaltung des Obersten Verteidigungsrates CSAT in den Luftverschmutzungsskandal gefordert hatte – in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Grenzwerte in Bukarest um 800 Prozent überschritten –, artet das Thema in einen Schlagabtausch auf Facebook aus: Interimspremierminister Ludovic Orban konterte, dies sei kein Thema für den CSAT, das Rathaus sei zuständig für die Lösungsfindung. Der Leiter der PNL-Räte, Stelian Bujduveanu, beschuldigte Firea, den 2018 verabschiedeten Plan zur Luftverbesserung nicht umgesetzt zu haben, der ein besseres Verkehrsmanagement sowie emissionsreduzierte Zonen vorsieht. Firea erwiderte am Donnerstag: Der Verkehr könne eine so hohe Überschreitung des Grenzwerts nicht verursacht haben – und fordert Umweltminister Costel Alexe auf, endlich die Wahrheit zu sagen. Dieser, will Firea erfahren haben, kenne den Verursacher seit Mittwoch.