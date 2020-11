Bei 10.000 Corona-Fällen pro Tag am Limit

Hermannstadt/Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Nelu Tătaru hat am Mittwoch angesichts der rasant steigenden Corona-Fallzahlen hervorgehoben, dass im Fall von mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag das heimische Gesundheitssystem „am Limit“ sein wird. Zwar seien die Behörden bemüht, die Zahl der Krankenhausbetten fortwährend aufzustocken, doch werde man früher oder später auch damit an „Grenzen stoßen“, sagte Tătaru am Rande eines Arbeitsbesuchs in Hermannstadt/Sibiu. Mehr denn je sei daher ausschlaggebend, dass die Kommunalbehörden rasch handeln und Beschlüsse über eventuelle Abriegelungen oder sonstige zusätzliche Auflagen treffen, während die Menschen gut beraten wären, sich daran zu halten, so der Minister.



Der Virologe Alexandru Rafila (PSD) äußerte sich seinerseits hoch besorgt über die Fallzahlen von Mittwoch, als mit 8651 bestätigten Neuinfektionen, 146 Todesopfern sowie insgesamt 1001 schweren, intensivmedizinisch behandelten Fällen hierzulande ein dreifacher Negativrekord verzeichnet worden ist. Rafila zufolge ist davon auszugehen, dass „es bereits kommende Woche erstmals mehr als 10.000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag geben wird“.