Beide Eltern von über 12.000 Kinder arbeiten im Ausland

Bukarest (ADZ) – Insgesamt 73.868 Kinder hatten Ende des Monats September 2022 wenig-stens ein Elternteil, das im Ausland arbeitete, besagen die kürzlich veröffentlichten zentralisierten Daten der rumänischen Kinderschutzbehörde (ANDPCA), zitiert vom Nachrichtenportal G4media.ro. Das sind rund 1900 weniger Kinder als noch Ende Juni 2022.



Die Anzahl der Kinder, deren beider Eltern im Ausland arbeiten, betrug im September 12.305, also 401 Kinder weniger als Ende Juni, wobei knapp 11.500 Kinder von Verwanten bis zum 4. Grad betreut wurden, die restlichen waren in Pflegeheimen oder in der Obhut von Pflegeeltern, anderen Familien oder Einzelpersonen gewesen.



Von den rund 52.500 Kindern, bei denen nur ein Elternteil im Ausland arbeitet, wurden knapp 1150 außerhalb der erweiterten Familie betreut.



Für 8971 Kinder ist das im Ausland arbeitende Elternteil die einzige Einkommensquelle der Familie. 1100 dieser Kinder werden außerhalb der erweiterten Familie betreut.