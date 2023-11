Beliebtheit von Elektroautos gestiegen

Bukarest (ADZ) - In den ersten zehn Monaten dieses Jahres ist der Verkauf an 100-prozentig elektrischen PKWs um 3 Prozent auf insgesamt 10,7 Prozent im Vergleich zu derselben Zeitspanne des Vorjahres gestiegen. Gleichzeitig sind Diesel- und Benzinmotorenverkäufe auf 13 bzw. 63 Prozent der Gesamtverkäufe gefallen, besagen Daten der Automobilhersteller und Importeure (APIA). Somit nehmen Voll- oder Teil-E-Autos einen Marktanteil von 23,8 Prozent ein, wobei die beliebtesten 100-prozentig elektrischen Modelle Dacia Spring, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Megane und Volkswagen e-UP sind. Die beliebtesten Hybridmodelle sind Toyota Corolla, Toyota C-HR Toyota Yaris Cross. Das beliebteste Plug-In-Modell war Ford Kuga, gefolgt von Toyota RAV4 und Hyundai Tucson.



In der allgemeinen Statistik der Autohersteller hat Dacia in den ersten 10 Monaten insgesamt 39.244 KFZ-Modelle verkauft, gefolgt von Renault mit 12.613 Modellen und Toyota und Volkswagen mit je rund 9500 Einheiten.