Bereits rund 1800 Rumänen aus Israel ausgeflogen

Bukarest (ADZ) - Rumänien hat seit letztem Samstag bzw. dem Großangriff der radikalislamischen Hamas rund 1800 Staatsangehörige aus Israel ausfliegen können. Das gab Außenministerin Luminița Odobescu (parteifrei) am Mittwoch bekannt. Odobescu zufolge gibt es zurzeit noch rund 300 Ausreisewillige in Israel sowie 150 im Gaza-Streifen – man sei bemüht, auch diese Personen umgehend in die Heimat zu bringen. Die Chefdiplomatin dankte sowohl den Krisen-Einsatzteams der Botschaften in Israel und Jordanien als auch den Airlines, die zu Sonderflügen bereit gewesen seien, um die Rumänen vor Ort in Sicherheit zu bringen.