Beschwerde über Mängel an Brăila-Brücke

Brăila/Bukarest (ADZ) - Über ein Drittel der 100.000 Schrauben an der Brüstung der frisch eingeweihten Donaubrücke bei Brăila sind erneut geprüft worden, wobei 70 lose Schrauben festgestellt wurden, wie der Verwalter der Verkehrsinfrastruktur (CNAIR) am Mittwochabend mitteilte. CNAIR-Leiter Crisian Pistol ermahnte den italienischen Bauträger, die Qualitätsstandards der Arbeiten einzuhalten und unterstrich, die Brücke werde sonst nicht abgenommen. Die Qualitätsprüfungen sollen die nächsten Tage weiterlaufen.

Da die Brücke mit EU-Fördermitteln gebaut wurde, schrieb der EU-Abgeordnete und Vizepräsident des Ausschusses für Regionale Entwicklung im EU-Parlament, Vlad Botoș (REPER), einen offenen Brief an EU-Kommissarin Elisa Ferreira für Kohäsion und Reform und forderte Aufklärung über die Sicherheitsstandards bei EU-Projekten. Deren Nichteinhaltung – unadäquate Schrauben oder der kürzlich beanstandete fehlerhafte Asphaltguss – könne „katastrophale“ Folgen haben, so Botoș.