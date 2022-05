Besorgniserregende Studie zu Dorfkindern

Bukarest (ADZ) – Eines von zehn Kindern auf dem Land besucht keinerlei Schule, zwei von zehn haben nicht genügend zu Essen, ein Drittel fühlt sich niemals oder sehr selten gesund und stark und die Hälfte ist noch nie beim Arzt gewesen – das sind einige der Ergebnisse der letzten Studie des Hilfswerks „World Vision Romania“, die im Zeitraum April – Mai 2022 mit knapp 4000 Befragten (Eltern, Jugendlichen und Vorschulkindern aus dem ländlichen Raum) durchgeführt wurde. Weitere Resultate: 88 Prozent der teilnehmenden Vorschulkinder und 73 Prozent der Mittelschüler waren noch niemals in einem Ferienlager. Knapp ein Viertel aller Kinder hat keinerlei Unterstützung bei den Hausaufgaben. 37 Prozent der Jugendlichen müssen im Haushalt mithelfen und fehlen deswegen im Unterricht, als Folge leidet fast die Hälfte an Müdigkeit. Ein Drittel aller Minderjährigen gab an, häuslicher Gewalt ausgesetzt zu sein. Fast niemand gab jedoch an, darüber die Behörden zu verständigt zu haben.