Bezirksbürgermeister erneut unter Korruptionsverdacht

Bukarest (ADZ) - Der Bezirksbürgermeister des 3. Hauptstadtbezirks, Robert Negoiță, steht erneut unter Korruptionsverdacht: Wie die Integritätsbehörde ANI am Donnerstag mitteilte, soll der Bürgermeister sowohl während seiner zweiten (2016 - 2020) als auch seiner laufenden Amtszeit (2020 - 2024) seinen Einfluss in der Bezirksverwaltung geltend gemacht haben, damit etliche lukrative Aufträge an Unternehmen vergeben werden, in denen Negoițăs Eltern und Bruder Führungspositionen halten. Neben Einflussnahme und Begünstigung wirft die ANI Negoiță zudem Falschangaben durch Unterlassung vor – als Bürgermeister hätte er laut geltendem Recht in seiner Vermögensoffenbarung alle aus dem Bezirksbudget finanzierten Aufträge anführen müssen, die an Verwandte ersten Grades gegangen seien, so die Behörde.



Negoiță bestritt in einer ersten Reaktion sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe – diese seien „eine Nebelkerze“, die Korruptionsjäger könnten getrost ermitteln, da er sich keinerlei Gesetzesverstößen schuldig gemacht habe.