Bilanz Getreideexporte aus Ukraine über Rumänien

Bukarest (ADZ) – Rund 5,2 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar dieses Jahres über Rumänien exportiert worden, teilte Außenminister Bogdan Aurescu auf Twitter zum Welternährungstag am Sonntag mit. Aurescu sprach sich gleichzeitig für eine Erweiterung der von UN-Generalsekretär Antonio Guterres initiierten „Black Sea Grain Initiative“ aus, welche seit ihrer Gründung am 22. Juli die Sicherheit der Lieferungen landwirtschaftlicher Produkte und Düngemittel aus der Ukraine auf geschützten Korridoren gewährleistet. Ziel ist die Vorbeugung vor globalen Hungersnöten und Ernährungsunsicherheit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Ukraine habe dieses Jahr insgesamt 8 Millionen Tonnen Nahrungsmittel mit über 300 Schiffen exportiert. Rund 60 Prozent seien nach Afrika und Asien verschifft worden. Damit habe die Ukraine seit Juli für die Stabilität des weltweiten Nahrungsmittelmarktes gesorgt.