Bildungsministerin: Prüfungs-Fahrplan bleibt vorerst unverändert

Bukarest (ADZ) - Bildungsministerin Ligia Deca (parteifrei) hat am Dienstag nach einem Gespräch mit Vertretern von Elternverbänden bekannt gegeben, dass der Prüfungs-Fahrplan für Achtklässler und Abiturienten „vorerst unverändert“ bleibt – man werde bis Ende der Woche sehen, wie sich der Lehrer-Streik entwickle und entsprechend disponieren. Sollte man schlussfolgern müssen, dass zu wenig Schulpersonal zur Verfügung stehe, um Prüfungen abhalten zu können, werde man wie in Zeiten der Corona-Pandemie auf Notlösungen zurückgreifen – etwa, statt der Fähigkeitsprüfungen die Durchschnittsnoten der Schüler im betreffenden Fach gelten zu lassen, sagte Deca. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Prüfungen bat die Ministerin zudem die Gewerkschaften aus dem Lehrwesen für Mittwoch zu einer weiteren Gesprächsrunde. Für rund 183.000 Acht- sowie 142.000 Zwölftklässler stehen ab Mitte Juni Abschluss- bzw. Abiturprüfungen an.



In puncto des in die dritte Woche gehenden Lehrer-Streiks teilte die Bildungsministerin mit, dass seit der Eilverordnung der Regierung von letzter Woche über Lohnanhebungen von 1000 Lei brutto für Lehrer und 400 Lei brutto für das außerschulische Personal bereits mehr als 15.000 im staatlichen Lehrwesen Beschäftigte ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Noch betrage der Anteil der Streikenden zwar knapp 53 Prozent, doch müsse der Ausstand beendet werden, sobald dieser Anteil unter die 50-Prozent-Marke falle, so die Ressortministerin. Gewerkschaftschef Marius Nistor verlautete daraufhin, dass der Großteil der Lehrer, die die Arbeit wieder aufgenommen haben, keine Gewerkschaftsmitglieder seien, sondern sich dem Arbeitskampf bloß angeschlossen hätten, 87 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder würden nach wie vor streiken.