„Bitte bleiben Sie diesmal zu Ostern der Heimat fern“

Bukarest (ADZ) - Angesichts der Corona-Pandemie und des nahenden Osterfestes haben Staatschef Klaus Johannis und Premier Ludovic Orban (PNL) am Wochenende erneut eindringlich an alle im Ausland wohnhaften rumänischen Bürgerinnen und Bürger appelliert, diesmal von ihrem üblichen Besuch in der Heimat abzusehen.



Die kommenden Wochen würden für das Land und dessen Gesundheitssystem „schwere, kritische“, die Welt begehe Ostern diesmal „inmitten der Krise“, sagte das Staatsoberhaupt. Er ersuche daher alle Auslandsrumänen inständig, „bitte bleibt dieses Osterfest der Heimat fern“, den Lieben daheim sei damit am meisten gedient. Dieses „schmerzliche Opfer“ sei nötig, „damit wir später wieder gemeinsam feiern können“, so Johannis.



Regierungschef Orban stellte seinerseits klar, dass seit diesem Wochenende „alle Rückkehrer automatisch in behördliche Quarantäne müssen“ und folglich „niemand die Chance hat“, Ostern „unter normalen Bedingungen“ zu begehen. Die Behörden hätten die Liste mit „roten Gebieten“ erheblich ausgeweitet, fast alle Länder mit rumänischen Gemeinschaften seien darin erfasst – was bedeute, dass „alle Rückkehrer für zwei Wochen in Quarantäne müssen“, so Orban.