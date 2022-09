Blue Air anulliert alle Flüge bis Montag

Hunderte gestrandete Fluggäste, zum zerreißen angespannte Nerven, Aufregung und Chaos am Flughafen „Henri Coandă” in Otopeni, nachdem die Fluglinie Blue Air am Dienstag verkündet hat, alle Flüge bis zum kommenden Montag zu anullieren: Allein am Mittwoch hätten aus Otopeni 29 Blue Air Flüge starten sollen. Nach Aussage von Premierminister Nicolae Ciucă haben bisher 2098 Rumänen um Hilfe für die Rückkehr ins Land gebeten. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bukarest (ADZ) - Die Fluggesellschaft Blue Air hat bis zum 12. September alle Flüge anulliert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die staatliche Umweltfondsverwaltung AFM wegen 28 Millionen Lei Schulden alle Konten blockiert hatte. Tausende Fluggäste auf nationalen und internationalen Flufhäfen sind betroffen.



Umweltminister Tanczos Barna forderte das Unternehmen auf, den Flugbetrieb umgehend wieder aufzunehmen. Das Aussetzten der Flüge sei durch nichts gerechtfertigt, das Transportministerium habe hierzu keine Genehmigung erteilt. Blue Air müsse seine „Verpflichtungen respektieren” und solle sich „sofort zwecks Umschuldung an die AFM wenden“.



Premierminister Nicolae Ciucă hat am Dienstagabend eine Krisenzelle auf Regierungsebene ins Leben gerufen. Gestrandete rumänische Passagiere können sich an das Call Center (Tel. 0040-751084537) sowie an alle Konsulate und Botschaften wenden. Regierungssprecher Dan Cărbunaru kündigte die Vorbereitung von Tarom-Flugzeugen zur Repatriierung an.



Inzwischen haben WizzAir und RyanAir gestrandeten BlueAir Kunden Sondertarife angeboten.