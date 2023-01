Blue Air hat über 400 Mio. Lei Schulden bei Finanzamt

Bukarest (ADZ) - Die Fluglinie Blue Air hat laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Nachrichtenseite profit.ro 402,5 Millionen Lei Schulden beim Finanzamt (ANAF). 66,6 Mio. Lei davon sind Steuerschulden und 335,9 Mio. Lei gehen auf einen von der Eximbank gewährten Hilfskredit, der staatlich abgesichert wurde, zurück. Zur Eintreibung der Schulden wurden laut profit.ro unter anderem bereits am 12. Oktober 2022 sechs Flugzeuge durch das Finanzamt beschlagnahmt. Für den Kredit sei außerdem mit 75 Prozent der Unternehmensaktien gebürgt worden, diese dürften nun in Staatsbesitz übergehen, so der Bericht.