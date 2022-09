Blue Air will Flüge wieder aufnehmen

Bukarest (ADZ) - Die Fluggesellschaft Blue Air hat am Mittwoch angekündigt, den Flugbetrieb wieder aufnehmen zu wollen, nachdem die Konten des Unternehmens seitens der Umweltfondsverwaltung AFM wieder deblockiert wurden und eine Umschuldung vereinbart wurde. Wann und in welchem Umfang hinge von der Funktionskapazität ab, so die Blue Air Leitung. Man werde diese prüfen und in Kürze in einem offiziellen Kommuniqué mitteilen, welche Flüge wieder aufgenommen würden, auch mithilfe von Tarom und anderen Fluggesellschaften.

Inzwischen hat die rumänische Regierung aus ihrem Reservefonds fünf Millionen Lei für die Rückführung im Ausland gestrandeter Bürger bereitgestellt. Bisher haben über 2000 Rumänen Hilfe angefordert. Die Gelder soll Blue Air zurückerstatten.



Blue Air hat am Dienstag insgesamt 401 Flüge zwischen dem 6. und 11. September anulliert, nachdem die Konten des Unternehmens wegen Schulden von 28 Mio. Lei bei AFM gesperrt worden waren. Betroffen sind davon 54.161 Passagiere, teilte das Unternehmen selbst mit. Entschädigungzahlungen hingen jedoch von den Einkünften ab, die durch die Wiederaufnahme des Flugbetriebs realisiert würden, so die Leitung von Blue Air.