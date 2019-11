BNR senkt Inflationsprognose auf 3,8 Prozent

Bukarest (ADZ) - Die Rumänische Nationalbank (BNR) hat am Freitag die Inflationsprognose für das Ende des laufenden Jahres von bisher 4,1 Prozent auf 3,8 Prozent gesenkt. Für Ende 2020 erwartet die Zentralbank eine Inflation von 3,1 Prozent. Bei einer Pressekonferenz erklärte BNR-Gouverneur Mugur Isărescu, obwohl die Zunahme des Konsums – auf die sich in weiten Teilen auch das Wirtschaftswachstum stützt – nicht nachhaltig sei, stehe die rumänische Wirtschaft trotzdem nicht am Abgrund. Die Situation sei kontrollierbar.