Bukarest (ADZ) – Interims-Innenminister Lucian Bode hat am Montag bekannt gegeben, insgesamt 850 Personen werden zurzeit in 362 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter PCR-Tests, Covid-Zertifikate und Impfbescheinigungen untersucht.

Zudem verschaffen sich Hunderte von Rumänen gefälschte Impfbescheinigungen. Jedoch würden sowohl die Fälscher als auch jene, die von der Scheinimpfung profitieren, ins Gefängnis kommen, so Bode.