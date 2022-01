Boloș soll Minister für Digitalisierung werden

Bukarest (ADZ) – Der ehemalige Minister für EU-Fonds, Marcel Boloș, ist von den PNL-Organisationen in Siebenbürgen für die Leitung des Ministeriums für Forschung, Innovation und Digitalisierung vorgeschlagen worden. Boloș hatte am Dienstag erklärt, die Nominierung anzunehmen, hoffe jedoch auf Unterstützung von Experten im Bereich Digitalisierung. Falls er die in diesem Bereich angebahnten Ziele nicht erreichen sollte, werde er zurücktreten, fügte Boloș hinzu. Die Parteileitung wolle den Vorschlag wahrscheinlich am Donnerstag besprechen, dann soll innerhalb der PNL abgestimmt werden, erklärte PNL-Chef Florin Cîțu.