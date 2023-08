Boloș will höheres Defizit aushandeln

Brüssel (ADZ) - Finanzminister Marcel Boloș will bei Diskussionen mit der EU-Kommission grünes Licht für ein Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent statt ursprünglich geplanten 4,4 Prozent der Wirtschaftsleistung einholen. Grund für das größere Minus seien die vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine entstandenen Mehrausgaben, so Boloș, der in Brüssel über eine Steuer- und Ausgabenreform verhandelt. Die Kommission habe sich allerdings skeptisch über die Auswirkung der Maßnahmen gezeigt, erklärte er nach ersten Gesprächen.