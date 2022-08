Boloș zufrieden mit Geld von EU

Bukarest (ADZ) – Rumänien sei eines von nur 13 Ländern, wo Kontrollsysteme für die Meilensteine und Ziele aus dem PNRR gebilligt wurden: Der Plan sei anders als in einigen Staaten in Umsetzung, so der Minister für EU-Projekte Marcel Boloș im Staatsfernsehen TVR Info. Diese Woche habe die EU-Kommission zudem das Programm für technische Assistenz genehmigt, das sei der erste Schritt für die weiteren 43 Milliarden Euro aus der laufenden EU-Finanzplanung. Im Übrigen seien 2,1 Milliarden Euro im Abrechnungsverfahren, sagte Boloș.