Botschafter-Gattin gestorben

Bukarest (ADZ) - Die Ehefrau des russischen Botschafters in Rumänien, Walerij Kusmin, ist am frühen Dienstagmorgen in ihrer gemeinsamen Bukarester Residenz aus dem Leben geschieden. Das berichteten die rumänischen Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behördenkreise. Die Diplomaten-Gattin, die über akutes Unwohlsein geklagt hatte, soll einen Herz- und Atemstillstand erlitten haben, sie konnte trotz aller Bemühungen der Notärzte des herbeigerufenen SMURD-Rettungsdienstes nicht mehr wiederbelebt werden.