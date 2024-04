Botschafter Kusmin zurück nach Moskau

Bukarest (ADZ) – Der russische Botschafter in Rumänien, Waleri Kusmin, hat sein Mandat hinter sich gebracht und kehrt nun in seine Heimat zurück. Er beendete seine Amtszeit zwei Wochen früher als vorgesehen, auch nachdem seine Ehefrau in Bukarest verstorben war (die ADZ berichtete).



Kusmin fiel während der letzten Jahre immer wieder mit Versuchen auf, vor allem rechtspopulistische und nationalistische Meinungsträger und Politiker in den Dunstkreis der Botschaft zu ziehen, um moskaufreundliches Gedankengut zu vermitteln.