Botschafter: Visumfreie Reisen in die USA ab Ende 2025

Bukarest/Washington (ADZ) - Rumäniens Botschafter in den Vereinigten Staaten, Andrei Muraru, rechnet damit, dass die rumänischen Bürgerinnen und Bürger in zwei Jahren visumfrei in die USA reisen können. Im Gespräch mit dem Nachrichtensender Digi24 eröffnete der Botschafter, dass „Rumänien mit Sicherheit im Jahr 2025 in das US-Programm für visumfreies Reisen (Visa Waiver Program – VWP) aufgenommen wird“, das bestimmten Staatsangehörigen einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in den USA ohne vorherige Beantragung eines Visums ermöglicht. Muraru zufolge soll die einschlägige Ankündigung der US-Behörden Anfang 2025, voraussichtlich im Monat Februar, erfolgen, während das eigentliche visumfreie Reisen rumänischer Bürger in die Vereinigten Staaten sodann „ab dem 1. Dezember 2025“ möglich sein werde.



Allerdings sind visumfreie Reisen in die USA nicht komplett voraussetzungsfrei, da nicht alle Aufenthaltszwecke im Rahmen des Visa Waiver Programms gestattet sind: So dürfen sich Personen, die das VWP nutzen, ausschließlich zu touristischem (Tourist Visa Waiver) oder zu eingeschränkt geschäftlichem Zweck (Business Visa Waiver) in den USA aufhalten.