Brandkatastrophe Piatra Neamț: Erste Anklagen

Bukarest (ADZ) – Knapp ein Jahr nach der Brandkatastrophe von Piatra Neamț, in deren Folge zehn Covid-19-Intensivpatienten ihr Leben verloren haben, gibt es erste Beschuldigte. Außerdem wird erstmals die Brandursache genannt: Auslöser war eine am Bett eines Schwerkranken angezündete, unbeaufsichtigt gelassene Kerze. Die Anklage gegen sechs ehemalige Krankenhausmanager, den Leiter der Intensivstation und zwei Assistentinnen lautet auf fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Erstere hätten Präventivmaßnahmen versäumt, letztere eine offene Flamme in einem explosionsgefährdeten Umfeld entzündet.