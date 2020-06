Bündnis USR-PLUS gerichtlich eingetragen

Bukarest (ADZ) - Die beiden Reformparteien USR und PLUS sind ab sofort ein gerichtlich eingetragenes Bündnis. Wie die USR am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilte, hat das Landgericht Bukarest die Eintragung ins Parteienregister am Vortag vorgenommen, nachdem es zunächst zwei Einsprüche dagegen ablehnte. Vor dem Hintergrund der nahenden Kommunal- sowie Parlamentswahl überlegen beide Parteien zudem eine Fusion, um interne Reibereien möglichst zu vermeiden. Sollte die Fusion beschlossen werden, so dürfte sie aller Wahrscheinlichkeit nach im Juli oder spätestens August auf einem außerordentlichen Parteitag verkündet werden.