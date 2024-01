Bürgerliches Bündnis legt Wahlprogramm vor

Bukarest (ADZ) – Die Allianz von USR, PMP und Forța Dreptei hat letzten Sonntag ihre Liste für die Europawahlen sowie ihr politisches Angebot vorgestellt. Angeführt wird die Liste von den USR-Politikern Dan Barna und Vlad Voiculescu. Der gegenwärtige Europaabgeordnete Eugen Tomac von der Volksbewegung PMP landete erst auf dem dritten Listenplatz. Die drei Kräfte wollen auch die anderen drei Wahlen geschlossen angehen. Für die Wahl des Oberbürgermeisters in Bukarest unterstütze die Allianz die Bewerbung von Nicușor Dan für ein neues Mandat als Stadtherr; eine Entscheidung für einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen werde jedoch später fallen.



Zu den 12 Prioritäten, die die Allianz in ihrem Programm zur Modernisierung Rumäniens vorschlägt, gehören die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum, der Übergang zur Euro-Zone, die weitere Bekämpfung der Korruption und die Reform des Staates. Angestrebt wird auch die Vereinigung mit der Republik Moldau innerhalb der Europäischen Union.



Als Maximalziel setzt sich die Allianz der bürgerlichen Kräfte sogar den Sieg in allen Wahlen, erläuterte USR-Spitzenkandidat Dan Barna dann am Montag bei RFI.